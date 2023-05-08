知名YouTuber米砂（Misa）2020年時轉戰成人電影行業當起AV監製，在去年底籌辦了「AGA成人動漫&電玩展」，更為辦展開設公司「芬斯塔」當起CEO，不過她接受時報周刊CTWANT專訪時，笑稱自己只是公司的「女魔頭」。AGA成人展今年邁入第二屆，比起首屆在三創舉辦，這次米砂豪擲千萬在南港展覽館二館舉行，她注重維安，花費約三十萬元請來場內十位、場外五位的專業工作人員，但為此她也壓力大到天天「被害妄想」、做惡夢被嚇醒。

重視安全的米砂為展覽維安撥出30萬元的經費。（圖／趙文彬攝）

去年米砂想著「為什麼都沒人要辦成人版的動漫、電玩展」，就這樣毅然決然開辦，第一屆展覽她投了一百萬在三創舉行，原本預計五百人的活動，竟然來了將近五千人，她說：「排隊人龍一路延伸到大樓外，繞了三創一整圈！」最後還得用送小禮物的方式請大家出展場，「真的沒想過會有這麼多人，我很開心這個市場是有的，我一直很怕沒市場。」

笑稱自己只是「女魔頭」的米砂公司旗下有7位員工。（圖／趙文彬攝）

確定有市場後，第二屆米砂大刀闊斧將場地拉到能容納千人的南港展覽館，花了一千萬、籌備半年，還透過「+WonderLand」邀約日本AV女優七澤美亞參加展覽，她凡事親力親為，一家一家廠商找贊助，同時也吃老本撐過來，雖然樂觀說：「撐久了就會成功！」但兩次展覽都壓力大到有被害妄想，天天擔心展覽當天有各種狀況，更經常性的做惡夢被嚇醒，還好，周末（13、14日）將舉行的展覽已經順利賣出五百萬元的票，讓她稍稍鬆了一口氣。

米砂對待員工像朋友，凡事都以「不好意思」開頭。（圖／趙文彬攝）

米砂為了辦展開設了公司「芬斯塔」，底下七個員工都是網紅出身，她笑說：「我們是網紅退休俱樂部。」不過也因為本就是朋友，她不太會以「老闆」身份和員工溝通，凡事都以「不好意思」開頭，相當客氣，甚至被自己的員工說：「妳不要這麼弱！」讓她直呼：「錢再賺就有了，人跟人溝通才是最難的！」

去年米砂在台北三創舉行「第一屆AGA成人動漫展」，人氣很高的星野秀奈也現身。（圖／米砂提供）

米砂透露，有次員工寄信沒有用密件副本就寄出，這是她開公司一年以來，唯一一次抓員工來念，但最重的一句話也僅是「你們就是代表我，再犯我也不知道該怎麼辦」，只好自嘲「目前只有10%像老闆的樣子」，她笑說還有客戶來公司時，略過自己詢問員工：「請問你們老闆呢？」

去年辦展造成轟動，讓米砂十分意外。（圖／米砂提供）

對待員工像朋友的米砂還自我反省「我想法多、控制慾強」，她說：「從當網紅時就會緊盯每一支影片剪輯，看別人做不好很痛苦，乾脆自己接手，但我也知道這是自己要改的地方。」希望自己能適時地放手讓員工發揮，也讓自己能輕鬆一些。

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