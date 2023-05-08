米砂和曾演出電影《陣頭》的臨時演員許緯伸結婚一年。（圖／報系資料照、米砂IG）

米砂去年和曾演出電影《陣頭》的臨時演員許緯伸結婚，兩人原先共事在米砂開的公司，她透露原本找老公來管帳，認為錢給最信任的人管比較放心，「但後來發現不行，這傢伙管帳會一直囉哩囉唆，像在管家務一樣。」她坦言兩人有時會從公司吵到家裡，家裡的事又再吵到公司，就怕會公私不分，她說：「要是出包要怎麼罵他？」因此在這些預想發生前，她先暫時「請走」工作已兩個月的老公。

雖然嘴上嫌棄老公囉唆，但米砂笑說自己只會賺錢，是個「生活白痴」，因此很感謝有老公持家，「不然家裡可能已經炸開了！」就連自己被選為社區的管委會委員，也都是老公幫忙開會，而兩人新婚的這一年都沒有避孕，她說：「就隨緣，有了就生，一輩子沒有也沒關係，因為我有多囊也不容易懷孕。」

怕公私不分的米砂「請走」在公司任職兩個月的老公。（圖／趙文彬攝）

她坦言沒想過自己會結婚，「遇到就遇到了沒辦法」，米砂說兩人疫情間一起關了兩個月，因而發現兩人生活在一起很剛好、磨合得很好，甜蜜地說：「他心裡面只有我，只關心我說的事情，我的人生就是需要這種人，第一次感受到『真的在關心我，有家的感覺』。」接著表示，「之前交往的對象才不管你，原本我會被很自我的男生吸引，但結婚是要找關心彼此的人。」

米砂情路坎坷，曾與孫安佐、排球選手李興國等人交往都無果，如今的她大方說：「都過去了，大家彼此過好就好，都是年輕時做的錯事。」而老公也絲毫不介意她先前的緋聞，米砂笑說：「他對自己很有自信，知道老婆不會被拐走，就算前男友們來參加婚禮也都不會介意。」

米砂對懷孕抱持隨緣態度，和老公目前選擇不避孕。（圖／趙文彬攝）

近幾年由幕前轉往幕後發展的米砂，透露兩者的收入其實持平，所以她才能放心轉往幕後發展，常被問：「不可惜嗎？」她不諱言：「還好耶！該拿的都拿到了、該學的都學到了，因為我不在乎名聲、不在乎大家都知道我是誰、粉絲會為我尖叫等等，這都是浮雲，覺得自己能做的事情還很多，做幕後也很開心。」

她回憶自己小時候家境不好，「因為有窮到，所以很早就意識到若沒有一技之長，以後一定會死得很慘。」米砂表示，自己從國中就開始自學許多技能，因此被朋友稱是什麼都會的「瑞士刀」。就連現在，為了家中裝潢，她竟跑去學了室內設計，連設計圖都是自己畫的，她說：「要有圖交給工程師，我才安心他知道我要的是什麼！」坦言自己控制欲強，但也認為「會的事越多就會越踏實，沒事情扛我才會焦慮」。

米砂坦言自己控制欲強，但也認為「會的事越多就會很踏實」。（圖／趙文彬攝）

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