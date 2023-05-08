中職樂天桃猿旗下啦啦隊「樂天女孩Rakuten Girls」，近年聲勢高漲，成功把多位女孩打造成炙手可熱的女神，今年除了延攬韓國啦啦隊女神李多慧，還公開海選7名新秀加盟。其中一名來自輔大的正妹儷軒，其實早在網路上小有名氣。本刊更發現，目前還是大學生的她除了兼顧學業及事業，連愛情學分也修得不錯，時常公開放閃！

身為校內風雲人物的儷軒（中），高中時期就非常有人氣。（圖／取自儷軒IG）

去年剛高中畢業的儷軒，過去曾參加女團選秀《菱格世代DD52》，但礙於年紀因素，她僅成為節目練習生一員，無緣出道圓夢。不過她的外型亮眼，早在網路收穫一票粉絲、上過網路節目《一起上學吧》。當時名花有主的她，還與男友同台在節目上大玩默契大考驗，儷軒更自曝是她主動出擊問男方：「你要跟我交往嗎？」這段感情才修成正果。

對戀情相當大方的儷軒（右上），高中時期曾帶著當時男友上網路節目暢聊交往細節。（圖／翻攝自《一起上學吧》YouTube）

今年2月，儷軒成為樂天女孩一員，身邊的護花使者似乎也換了一個人，對感情相當坦蕩的她，也不忌諱球團下的「禁愛令」，常在限時動態工開放閃男友，並新增為精選動態，存留2人愛的紀錄。翻看儷軒IG，不難發現男友與她似乎是高中同學，小倆口動態自55周開始，推估熱戀約1年。

加入啦啦隊後，儷軒依舊不改大方本性，經常在IG放閃。（圖／取自儷軒IG）

雖然畢業後各忙各的，但小倆口交往十分甜蜜，經常趁空約會，一起慶祝生日、情人節、萬聖節更是不可或缺，不時還會搭配同款情侶裝、配飾增加情趣，而男方甚至稱她為「老婆」，看得出感情甜蜜，且對2人的未來頗有想像。

感情極好的2人，經常搭配同色的情侶裝約會。（圖／取自儷軒IG）

近年樂天女孩多方發展，除了球場表現，在演藝圈更是大放異彩，今年海選堪稱史上最激烈，共有25名參賽者競爭正選資格，最後由儷軒、芷軒、溫妮、欣妤、芯芯、凱伊與禹菡等人脫穎而出，7位勝選者接受為期至少2個月的訓練，能歌善舞的儷軒剛上場應援，便火速圈了許多粉絲，至今IG累積3.5萬名粉絲關注。

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