Sending the Rays faithful home happy pic.twitter.com/5Hr4Rdk1H3 — Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) May 7, 2023

坦帕灣光芒8日在系列賽最終戰氣走了紐約洋基，由於王牌投手寇爾（Gerrit Cole）失手，前半場領先的洋基被逼入延長賽，第10局遭到帕雷德斯（Isaac Paredes）擊出再見安打，光芒8比7搶下勝利。寇爾5局失6分無關勝負（責失5分），這是他本季首度單場失分超過2分。

光芒使用牛棚投手開場，洋基第3局以雷佐（Anthony Rizzo）陽春炮打開攻勢，後面貝德（Harrison Bader）續上了兩分炮。第4局洋基又以兩支長打再添兩分，第5局貝德三壘打追加第6分。

洋基投手寇爾獲得大批火力掩護，在5局下半遭到希瑞（Jose Siri）陽春炮狙擊，加上二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）暴傳失誤丟掉兩分。6局下寇爾崩盤，連挨兩支長打又投保送丟分，失投的滑球更遭到貝登寇特（Christian Bethancourt）狠狠一棒轟成418呎的3分全壘打！寇爾花光了全部的領先優勢，而且該局一個打者都沒能解決。

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10局下半，因為有起始跑者在二壘，帕雷德茲1支安打就結束了比賽。此戰適逢當地周末，湧入32142名觀眾，這是光芒本季票房最好的比賽。光芒2勝1負贏得系列賽，以28勝7敗重返驚人的8成勝率，洋基18勝17負繼續在美東墊底，與前面的紅襪、藍鳥差距愈來愈大。