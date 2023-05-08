我向美國購買66架F-16V戰機，交機時程將延至2027年。而美眾議院外交委員會主席麥考爾，4月訪台時，曾承諾盡一切所能，加速交付這些武器軍售。桃園市議員黃敬平表示，總統蔡英文被爆喊出「我的武器呢，怎麼還沒得到？」但美方卻好像充耳未聞。

黃敬平7日在中天新聞《週末大爆卦》節目表示，麥考爾4月來台灣，見了蔡英文，蔡英文被爆直接跟他說，「我的武器呢，怎麼還沒得到？ 」F-16V的錢已經付了三分之一款項，美國進度卻只有33%，還要等到2027年。但蔡英文喊出這樣的聲音，美方卻好像充耳未聞。

黃敬平接著指出，直到麥考爾回去參加美國兵推，說必須要用美國總統授權法，趕快把153億台幣的武器給台灣。問題是有這個共識，給的動作卻很慢，產線也不足，光是F-16V、M1A1艾布蘭坦克、標槍飛彈、魚叉飛彈，都是聲聲催。

黃敬平指出，因為武器全部供應在烏克蘭戰場，然後美國本身要加開產線又有問題，雖然把洛克希德馬丁公司兩專案經理調換部門，台灣還是沒拿到武器，落後進度高達67%。這種情況一直發生，美國也不會想把台灣擺在第一位，去解決這樣的問題，只有在創造時事議題，用來對付中國大陸的時候，麥考爾就會再拿出來講，他知道台灣很缺武器，所以會趕快給台灣。

黃敬平表示，美國總統拜登現在心急競選連任，哪有空去理台灣需要多少武器、什麼時候要、什麼時候可以送到，這是台灣的困境。我們買武器都這麼慢了，不用花錢的5億美元軍援，是不是會更慢、還是拿幾乎已經快報廢的給我們？˙因此，不要把美國的期望值設得太高，因為這牽涉軍火商的利益。