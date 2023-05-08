星宇航空JX800台北－東京航班6日遇強烈側風難以降落，轉降名古屋，導致回程的JX801航班延誤，另一班JX803也因故無法回程，302名旅客被迫夜宿成田機場，而董事長張國煒清晨親赴東京致歉。消息一出，醫藥美食記者王瑞玲看後卻怒譙台灣乘客：「真的讓我覺得太失望、也太丟臉了，國人的旅遊水準真他X的有夠低級！」

星宇航空延誤事件引起各界高度關注，目前數百名旅客已接連平安返回台灣，除了董事長張國煒親自到日本向乘客致歉外，也發給旅客致歉禮「一盒鳳梨酥」和「一張延遲證明」，但許多乘客還是不買單。對此，醫藥美食記者王瑞玲憤怒表示：「看完所有有關星宇航空及張國煒這次班機延誤的新聞後，真的讓我覺得太失望、也太丟臉了………國人的旅遊水準真他X的有夠……低級」。

她緊接著怒批：「買一張星宇航空的機票有什麼了不起？空姐、空少是欠你們什麼嗎？他們是為乘客服務，不是當乘客的出氣包！讓我告訴你，24小時沒進食不會死！24小時沒喝水不會死！」

王瑞玲接著憤怒寫道：「你們餓，難道機長和空服人員都不餓嗎？站著讓你們這些人罵到上廁所的時間都沒有，還得忙著地上空中的危機處理！有機會讓你看完機上所有的電影，不好好珍惜，大聲吵個鬼呀？」她更表示飛機就是在日本，還好是要飛回台灣，否則乘客的損失會更大，「請問，哪家航空公司延誤時間還會退費？張國煒已經幫你及全家人付機票錢，還平安送你們回台灣，你們賺到，不知已經羨慕死多少人了，還得理不饒人！」

PO文一出，許多網友紛紛留言贊同：「安全考量才會演變如此」、「遇過大亂流飛機直接降落的，我們的心臟都快停止了⋯好恐怖啊，這又要怪誰呢？唉」、「說的太有理了，難道安全不是比什麼更重要」、「台灣人只敢兇台灣人，出去外面世界吃點虧變得跟貓一樣，敢大聲嗎？」、「說得太好了....不過沒水準的就少數幾個」、「很多人付錢就自以爲老大心態真是要不得」。