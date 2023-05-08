民進黨主席兼總統候選人賴清德，外傳其兩岸論述將聚焦在「反共不反中」、「和平保台」上。對此，粉專「政客爽」指出，賴清德在前總統馬英九訪問大陸時，直接讓中央黨部發文稱「我們是台灣人，不是中國人」，未來他若當選總統，兩岸恐沒有任何交流與談判空間，「更遑論和平」；反之，目前大陸只接受九二共識，馬英九訪問大陸則展現了一中各表真實存在的事實。

「政客爽」昨（7）日在臉書發文嗆問，民進黨現在喊「反共不反中」根本就是種鴕鳥心態，它以前反中，結果現在又不反中，是不是看了風向不對想跳船？「政客爽」也質疑，所謂的「和平保台」論述，根本就是廢話一句，要如何才能達到和平？

「政客爽」指出，目前大陸只能接受九二共識，馬英九訪問大陸時，也展現了一中各表真實存在的事實，兩岸都堅持「一個中國就是和平的底線」，至於哪個國才是真正的中國，雙方則各自表述。

「政客爽」直言，賴清德上任黨主席後，直接讓中央黨部發文稱「我們是台灣人，不是中國人」，這可很明確地告訴所有人，未來要是民進黨繼續執政，並沒有任何空間與對岸進行交流和經貿談判，更遑論和平。「政客爽」也狠酸，目前真正能和平保台的只有國民黨，在憲法精神下就能實現兩岸和平的對等交流，賴清德在束手無策的情況下只能打嘴砲，這一點倒是很民進黨。