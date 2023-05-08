MSC地中海郵輪為全球第三大郵輪品牌，旗下「MSC地中海榮耀號」為目前亞洲最大、最新郵輪，日前帶領約4千名國際旅客首度來台、造訪基隆，成為基隆港有史以來最大噸位郵輪，並於船上首度舉行來台記者會。

MSC地中海榮耀號自明年1月16日起至3月5日營運「基隆－那霸」雙母港航線，共計12航次，推出5～6天行程前往沖繩、宮古島、石垣島，每航次皆安排1晚沖繩過夜，讓遊客搭乘郵輪也能盡情深入在地，由東南、信安、巨大、喜鴻、行家、雄獅6家業者共同銷售。

MSC地中海郵輪大中華區總裁黃瑞玲表示，亞洲向來為公司最看重的市場，看準台灣為亞洲第二大郵輪客源地，因此將於2024年正式展開台灣營運計畫，不僅為MSC地中海郵輪強勢回歸亞洲的重要指標，也是公司用實際行動兌現深耕亞洲、長期發展的承諾。

黃瑞玲補充，旗下「MSC地中海榮耀號」將於2024年起推出「基隆－那霸」雙母港航線，共計12個航次。相信透過台灣及日本市場攜手，此全新航線將為台灣遊客提供不同的郵輪體驗，未來MSC地中海郵輪將持續加大在台灣的投入，創造郵輪旅遊新風貌。

2019年下水的「MSC地中海榮耀號」噸位達17.2萬噸、載客量5686人，為目前航行於亞洲區域最大且最新的郵輪。位於郵輪中庭的「榮耀大道」有著「海上香榭大道」美名，與此比鄰的「施華洛世奇水晶旋梯」則運用6萬1440顆奧地利水晶興建。

「MSC地中海榮耀號」提供豐富娛樂及餐飲體驗，「倫敦大劇院」每日演出百老匯音樂劇；「亞利桑那水上樂園」擁有4大泳池加上多條刺激滑水道；室內還有超過700平方米的海上「樂高海上樂園」共有七間兒童遊樂室，包括由專業人員看護的分年齡兒童俱樂部。

餐飲部分則提供多元豐富美食，包含純正墨西哥料理、美式牛排屋、壽司吧等，還有法國甜品大師Jean-Philippe Maury所設計的巧克力工坊和咖啡屋。行業首創的「船中船」地中海遊艇會（MSC Yacht Club）則提供24小時管家服務和專屬禮賓、酒廊及餐廳等區域。