金管會統計，外資4月淨匯出約4.63億美元，其中一般外資淨匯出約4.64億美元、陸資則淨匯入約0.01美元。不過，累計前4月外資仍淨匯入達約134.2億美元（約新台幣4106億元），累計淨匯入金額維持約2294.36億美元高檔。

外資累計淨匯入金額在2022年2月創下2348.42億美元新高，惟隨後在美國聯準會暴力升息影響大舉出逃，僅於5、10、11月出現淨匯入，其餘7個月分別淨匯出7.8～68.9億美元不等，使全年淨匯出金額創135.8億美元新高。

不過，隨著市場不利因素影響逐漸趨緩，外資今年以來明顯回流新興亞股，1～3月分別淨匯入約75.54億、25億、38.29億美元，合計首季淨匯入達約138.83億美元，創2008年以來近15年同期新高，且完全填補去年全年淨匯出缺口。

對於外資4月回補動作縮手，證期局分析，主因美國今年以來接連3家銀行倒閉，使投資人再度憂心歐美銀行業動盪，可能使全球經濟陷入衰退，且市場當時預期美國聯準會（Fed）可能再度升息，因此操作策略上先轉趨謹慎觀望動向。

外資4月亦擴大賣超台股力道，合計賣超達697.7億元，其中上市股票賣超437.05億元、上櫃股票賣超達260.65億元。不過，累計前4月外資合計仍買超台股1791.76億元，其中上市股票買超1770.21億元、上櫃股票買超21.55億元。