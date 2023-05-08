近期傳出消息，行政院擬擴編警政署保二總隊，並培訓員警具有防恐、平戰轉換的能力，外界出現「警察軍隊化」的聲浪，甚至有批評說，是要建立第二陸軍。對此，中天電視網路節目《民間特偵組》在7日進行街訪，一名年輕人就直言，警察不能當國軍用，「訓練完全不一樣」。

針對「現在民進黨把警察當國軍，你覺得他的目的是什麼？」的題目，《民間特偵組》在街訪時提供4個選項讓民眾參考，分別是少子化，徵兵不足、警察忠心耿耿，有嚴格的紀律、純粹加強訓練，別想太多、覺得警察太閒。

對於該題目，民眾給出回應，「警察要訓練起來比較簡單，因為他有一定的基礎，政府拿來做實驗」、「因為現在是募兵制，當兵的人越來越少，拿警察當國軍用」；另對於「警察平戰轉換」，民眾也多抱持反對意見，認為「不贊成做這種事，警察是人民保母就應該做該做的事，國軍才是保衛國家」、「警察不能當國軍，警察歸警察，國軍歸國軍，一個國防的，一個民防的，那個不能夠合在一起，當兵訓練遠距離，警察訓練近距離」。

對於外界質疑培訓保二總隊平戰轉換的能力是「警察軍隊化」跟建立「第二陸軍」，行政院1日則做出解釋，目的是為強化關鍵基礎設施各面向的安全防護工作，攸關社會正常運作與國家安全保障，至關重要，在人員配置及訓練部分，都尚在研議規劃中，並未定案，並無外傳所謂「軍隊化」或「軍事化」的情事，請勿再以訛傳訛，致生不必要的困擾。