梅雨季首波移動性鋒面昨天發威，全台皆有降雨，其中中部最多，南部則降雨有限，仍無法解除旱象，氣象專家吳德榮表示，接著下波梅雨鋒面預計周六至下周一（13至15日）影響台灣，台灣附近西南風漸轉弱，水氣增多，氣象局表示，周六、周日中部以北及東部有雨，南部午後短暫陣雨。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今（8日）各地仍有局部陣雨，下午起由北而南，降雨逐漸停歇，晚起轉多雲；氣溫部分，北台灣偏涼微冷，氣溫16至20度，其他地區亦稍轉涼，中部17至28度，南部22至30度，東部18至28度。明天至周五（9至12日）受高壓環流影響，各地恢復晴朗穩定，白天氣溫逐日回升，早晚偏涼，日夜溫差大；應注意衣著調適。

吳德榮說，周六起至下周一（13至15日）台灣附近西南風漸轉弱，中低層水氣亦逐漸增多，大氣型態轉趨有利於「梅雨季」的第2波降雨；但各國模式模擬對降雨的強度、時空分布，差異不小，有不確定性，需持續觀察。

氣象局也表示，周六、周日（13、14日）預計有鋒面接近，水氣增多，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，南部地區多雲，午後有局部短暫陣雨。