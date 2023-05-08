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James Harden gives John Hao his shoes after hitting the game-winner in Game 4 💙❤️ pic.twitter.com/LODiFtII11 — ESPN (@espn) May 7, 2023

JAMES HARDEN GAME WINNER. pic.twitter.com/FiK59uw8VI — Philadelphia 76ers (@sixers) May 7, 2023

費城七六人球星哈登（James Harden）G4延長賽以三分彈KO塞爾提克，雙方在系列戰成2勝2負。賽後哈登把自己比賽用的簽名球鞋送給場邊的亞裔觀眾John Hao，他是哈登私人邀請的來賓。今年美國密西根州立大學爆發槍擊案，3死5傷，John Hao在凶犯的槍口下撿回一命，坐著輪椅出席賽事。

哈登告訴美媒ESPN說：「我有一位特別的客人，他為我帶來幸運，為我帶來能量，我們知道這場比賽是獻給他的。」哈登此戰上陣47分鐘，23投16中，外線9投6中，勇砍全場最高42分，另有8籃板、9助攻、4抄截。

正規賽結束前16秒，哈登衝入拋投命中，將比數追平為107比107，把塞爾提克逼進延長賽。七六人在延長賽最後關頭又是落後兩分，終場前26秒叫了長暫停，哈登剩餘19秒時出手外線命中，助隊116比115獲勝，當之無愧是此戰的頭號英雄。

密西根州大槍擊案凶嫌Anthony Dwayne McRae當場死亡，有兩位大陸留學生受傷，20歲的John Hao就是其中之一。子彈從背後重創John Hao的脊椎，導致他下身癱瘓，由於肺部也受了傷，同時讓他呼吸困難。朋友在GoFundMe發起募款幫助他，24小時內就募得35萬美元善款（新台幣1071萬）。