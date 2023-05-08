眾智光電為紅外線熱電堆感測器廠，是國內唯一生產熱電堆感測器(sensor)、非氣體色散式氣體感測器廠商，產品應用於醫療耳溫計、家電與3C測溫為主，眾智光電在87年開始生產我國第一支可銷售之紅外線輻射耳溫槍及電子溫度計並通過ISO認證及十六國專利， 有鑑於現代人的文明病流行，衍生醫療費用大增，所以眾智光電擬利用其MEMS感測器專業拓展於智慧醫療與精準醫療的應用，使整合感測器與大數據AI的應用可以切入預防醫療，因此如何發展一款居家方便使用的呼吸率(BR)與心率(HR)(含心率變動率HRV)監測儀則是本新廠投資計畫的目的之一。

伴隨著物聯網的應用，眾智光電的研發主軸將在生醫醫材產業，研發居家健康照護與安全和節能運用的感知模組，成為智慧家庭不可或缺的關鍵零組件，以因應全球人口老化，在家養老的需求，這方面會先鎖定呼吸中止偵測、心房顫動偵測與自律神經平衡和睡眠品質偵測等產品，並因此成為家庭健康的守護者與預防醫療的先鋒，這新產品線集合AI+IOT應用於智慧醫療，形成跨業(感測器+資訊+醫病)整合創新的產業生態系是台灣轉型發展的新契機。

吳岱錡表示，第二代外泌體就是經過微機電處理，使外泌體進行功能包裹，針對特殊應用，而眾智研發外泌體超過5年，今年二廠接到小量訂單，最快7月開始出貨挹注營收，但是因為二廠的月產能僅20公升，因此興建竹北生醫廠擴大百倍產能，目標銷售到越南、南韓、歐洲等海外市場。

吳岱錡強調，眾智運用微機電製程開發出兩項外泌體生產的專利申請，分別是外泌體純化裝置與外泌體電穿孔裝置做為客製化外泌體使用，目前鎖定頭髮和皮膚應用的原料供給，做為未來精準給藥與再生醫療治療的新應用。