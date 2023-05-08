35歲女星劉雨柔去年與職業格鬥選手黃育仁（Jeff）結束近6年婚姻，長達2周都以淚洗面。恢復單身後，近日被周開爆料她與小4歲的T1聯盟台鋼獵鷹隊球星胡凱翔熱戀，不過兩人都沒有正面承認。直到5日深夜劉雨柔突公開PO出胡凱翔照片還喊他「你今天是最棒的！」寫下許多曖昧的話語，似乎是在公開認愛。

劉雨柔5日深夜突曬出胡凱翔在球場上的照片，還幫他標了一個「KING」的文字，並寫下：「你今天是最棒的，我很開心大家是這麼的愛你，這是一場很特別的比賽，獵鷹球迷們給我的私訊就是我告訴你的，只要聽這些愛你的聲音就好了。」

劉雨柔最近公開放閃獵鷹隊球星胡凱翔。(圖/劉雨柔 IG)

劉雨柔接著還喊話胡凱翔：「做好你該做的事情，那些廢話雜音少接收，我們下禮拜一把勝利拿回來！」文末直接標記胡凱翔，而男方也立刻轉發，一來一往似乎再也無懼傳言大方認愛。昨（7）日胡凱翔還PO了一支自己在球場上跌倒，被拿來後製比對成水獺滑出的照片，而劉雨柔隨後也轉發，甜喊：「很榮幸，你這麼喜歡我幫你後製的影片」 。

劉雨柔還幫男方做影片。(圖/劉雨柔 IG)

事實上，這段感情似乎有些插曲，周刊爆料劉雨柔和小4歲T1聯盟台鋼獵鷹隊球星胡凱翔曖昧，但男方被起底疑似「無縫接軌」，讓前女友C小姐疑隔空嗆劉雨柔「秀著搶來的垃圾很好笑」、「謝謝負責又不怕髒的清道夫幫我清」，劉雨柔新歡也在IG限時動態PO「無言」的表情符號。