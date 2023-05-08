每個人的穿衣風格不同，一名網友表示，發現日本女生外出都不會穿瑜珈褲，反觀台灣女生近幾年很流行穿瑜珈褲，他好奇問原因，疑問激起網友熱烈討論，不少人直指台灣人穿衣太隨便，日本人會視場合決定衣著，「因為他們有潛規則」，上班得穿正式服裝、衣著也會因結婚，身分不同而改變，「雖然沒有強制規定，但99%的日本人一定會遵守」。

原PO日前於PTT八卦板指出，在日本自助旅行看到櫻花妹的衣著打扮很有風格，且幾乎不見女生穿瑜珈褲，反而是台灣女生很常穿，他問「為什麼日本很少看到妹子穿瑜珈褲？」

貼文曝光，網友紛紛留言，「日本妹的穿著品味高多了」、「日女身材那麼爛，穿瑜珈褲能看？」、「日本媽媽的標準配備是長裙」、「出門穿瑜珈褲才奇怪吧」、「因為人家知道什麼場合穿什麼」、「他們男性也不太穿短褲出門」、「台灣人自己太隨便」、「正常人誰會去穿那種」、「日本人顧慮很多，觀感問題」。

另也有人回文說，在日本不管男女，什麼情況穿什麼衣服都有潛規則，相對台灣就很隨興。他說日本人上班一定要穿西裝，到公司又得換公司制服，下班再換回西裝；婚前婚後的衣著也會不一樣，雖然沒有強制規定，但99%的日本人一定會遵守。