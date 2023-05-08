一名女子與已婚男子不倫戀，2人互傳訊「親也親了抱也抱了」、「我要親你囉」、「想討抱抱」、「謝謝你讓我有被愛的感覺」、「愛妳」 ，人妻發現這些訊息後憤而提告求償，台灣高等法院認定她逾越一般男女正常互動分際，判決須賠償人妻20萬元確定。

人妻提告指控，因在無意間由配偶手機通訊軟體LINE對話及手機相簿發現這名女子從2021年9月18日起便與自己老公存在親密交往關係，除對話多以「老公」、「老婆」互稱，更頻繁出遊、過夜，甚至出入汽車旅館，嚴重侵害其配偶權。

她辯稱，與人夫只是一般正常朋友，並未逾越分際，且「配偶權」非憲法或法律上之權利，夫妻共同生活之圓滿幸福亦非法律上應予保障之利益，人妻請求損害賠償，實屬無據。

新竹地方法院一審判決該名女子須賠償40萬元，她提上訴，高院二審認為，她與人夫已逾越一般男女正常互動分際，並侵害人妻基於配偶關係之身分法益，經考量兩造之身分、地位、教育程度、經濟能力，改判賠20萬元確定。