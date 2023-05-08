女星小甜甜日前才發文控訴前夫宋晉賢，帶家人拍片將家人當作作秀工具，之後更點名女星何美拿狗眼鏡給家人帶，即使何美事後澄清與宋晉賢不認識，但隨後又遭小甜甜怒控說謊，對此，宋晉賢除發聲明反擊此事外，更指控小甜甜疑似「虐狗」。

宋晉賢今（8）日凌晨發文曬出與小甜甜的對話紀錄，可見小甜甜深夜傳訊息請宋晉賢協助帶狗去看醫生，表示養的狗有生命危險「牠身上前面、喉嚨到肚子的一半，整個裂開可以看到骨頭，非常大一片，流非常多血」而當時看到照片後的宋晉賢，也勸小甜甜要馬上帶狗去看醫生，但小甜甜執意要他帶去動物醫院，讓他相當生氣，怒轟小甜甜「整個晚上就放任狗狗傷口持續惡化」。

此外，宋晉賢也貼出狗狗受傷的畫面，影片中可見狗狗的脖子到肚子都是大片傷口，他表示，即使兩人已離婚「但對兩隻狗狗的濃厚感情，我還是心軟了，到了早上我就主動去接狗到獸醫院，看到傷口時我真的嚇了一跳！」讓他非常心疼，對此，宋晉賢指控小甜甜沒有病識感，也沒在第一時間送狗狗去醫院「太殘忍，就算說沒有虐狗！為何要拖到最後一刻才送醫？」

然而，根據《三立新聞網》報導，小甜甜透過經紀人回應，表示小甜甜不可能虐狗，加上這隻狗狗小甜甜養非常久了，也一直有到嘉慶動物醫院做過結紮、受傷、植入晶片等，且所有大小生病，都是在家慶動物醫院的院長看的，若有疑慮可以打電話詢問。