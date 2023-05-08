小編今（8日）精選5件不可不知的國內外財經大事。即使聯準會如預期升息1碼，但美股市場受經濟與金融業壓力的衝擊，並未受到刺激上漲，這也影響台股走勢，不過內資買盤出力，有望扮演第二季多頭的先鋒。

【1】12檔投信新歡 扮Q2多頭先鋒

美國聯準會（Fed）本月如預期升息1碼，惟美股市場對金融體系擔憂揮之不去，外資持續縮手觀望，反觀投信卻是連七日加碼，內資買盤影響力提升，隨季中投信作帳主攻部隊逐漸成型，緯創（3231）、元太（8069）、廣達（2382）等12檔「投信新歡股」有望扮演第二季多頭先鋒。

【2】i15備受期待 概念股看好

消費性電子需求不佳，智慧手機尤其疲弱，但市場對蘋果iPhone 15仍有所期待，法人預估，新機相關供應鏈在疲弱景氣下摩拳擦掌，7月起將陸續出現拉貨潮，包括台積電、華通、大立光、鴻準等備受矚目。

【3】更安心!巴菲特砍台積投日本

以長期持有、價值投資聞名的「股神」巴菲特，在去年第三季大買台積電股票後，旋即在第四季大砍而令市場傻眼。對於投資人的質疑，巴菲特6日在波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway ）股東會上盛讚台積電是全球最重要也是管理最好企業之一，但無奈中美關係惡化讓台海局勢緊張，促使他捨棄台積電，轉向更加安全和更多投資機會的日本市場。

【4】蘋果超甜台股今攻月線

美國蘋果上周公布財報優於預期，激勵美股四大指數5日齊漲，帶動台指期電子盤上揚111點、領先彈上月線。法人認為，期指率先攻上15,700點之上，有助台股今（8）日開盤收復月、季線，進而提振低迷多時的多頭士氣。

【5】600億寵物藥商機 生醫廠卡位

動保法修法草案已於4月28日預告，凸顯寵物產業已成新顯學，動物用藥每年高達600億元的龐大商機，吸引生醫廠搶卡位。中化、生達、寶齡、永鴻等藥廠受惠500多項人用藥可循新草案申請動保用藥藥證利多；瑞磁打入全球寵物檢測大廠IDEXX（愛德士）供應鏈，承業醫布局寵物醫院，大樹、佰研投資通路，都十分吸睛。