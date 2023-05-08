Angels in the outfield, monster at the plate. #StraightUpTX pic.twitter.com/MLu3q9C5YB — Texas Rangers (@Rangers) May 7, 2023

洛杉磯天使在連勝中斷之後，連續兩戰遭到遊騎兵痛打，8日遭到遊騎兵狠灌了16分，不過天使球星大谷翔平3打數2安打，兩次四壞保送，5打席上壘4次，擺脫連續10多個打數沒有安打的小低潮，安森尼阮棟（Anthony Rendon）轟出3分炮，卓奧特（Mike Trout）4打數1安打。遊騎兵此戰16比8大勝，近兩場加起來打了26分。

大谷翔平首局就從左投裴瑞茲（Martin Perez）手裡敲出安打，裴瑞茲投得很閃，大谷最後是追打壞球成為滾地安打。後面阮棟是右打者，裴瑞茲更是一顆好球都不敢投，結果他追打壞球轟成3分全壘打！

天使領先的時間非常短暫，遊騎兵杜蘭（Ezequiel Duran）第2局隨即回敬了兩分彈，後面又有高飛犧牲打直接追平比分。兩軍從第3局開始進入打擊大戰，遊騎兵該局亂棒之後由史密斯（Josh H. Smith）兩分彈收尾，天使也有卓奧特、大谷翔平、阮棟連續攻勢取回分數。

4局下，大谷翔平擊出第2支安打，帶有1分打點，但是該局上半已經被遊騎兵追加了4分。第7局上，遊騎兵單場第3度打出大局，不僅雙盜壘得逞還有賈西亞（Adolis Garcia）追擊三分炮，灌進5分，比數來到16比7。天使這時候不想打了，換下卓奧特休息，又叫一壘手傑克藍（Jake Lamb）登板撐完垃圾時間。總計雙方合敲30支安打（遊騎兵17支），天使左投蘇亞雷斯（José Suarez）先發2.2局被痛打7分吞下敗投。