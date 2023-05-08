下雨天上班注意！國1北上新竹段「3車追撞」回堵5公里 08:382023/05/08 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 下雨天上班注意！國1北上新竹段「3車追撞」，回堵5公里。(翻攝高速公路1968) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號北向99.4K、新竹路段，今（8日）上午7時35分，發生一輛大貨車、兩輛自小客車追撞事故，占用內側2線道，後方回堵5公里，目前事故處理中，高公局提醒用路人小心駕駛。 驚悚瞬間曝！台74特斯拉酒駕自撞分隔島「車體炸飛」2男慘死 夜店嗨完酒駕！特斯拉車主自撞亡 網紅曝：昨晚才來敬酒很毛 公車下坡煞不住釀追撞 擋風玻璃全裂、7旬嬤撞斷牙 #國1 #北上 #追撞 #新竹 #回堵 也許您會感興趣 推薦閱讀 竹市YouBike 2.0突破百站 新設30站6月底前啟用 12:282023/05/05 生活 岡山車禍再添1魂！陸軍裝甲564旅官兵打滑追撞 女騎士送醫不治 15:342023/05/06 社會 岡山嚴重車禍！自小客連環撞 3女騎士送醫1人不治 11:252023/05/06 社會 曾是百岳高手！新竹縣長祕書爬飛鳳山突倒地今晨不治 10:392023/05/05 社會 新竹縣桐花祭 關西熱鬧開幕 16:252023/05/06 生活 竹北建案爆5次「天坑」 藍委：縣府應以最高標準審核復工申請 13:212023/05/07 生活 科技女中假投資話術 警花3天開導成功阻詐300萬 10:372023/05/07 社會 切換車道未注意前方！中和小貨車追撞2車 5人受傷 12:262023/05/07 社會 竹縣推動青銀同樂 公益青年送愛下鄉趣 15:262023/05/07 生活 竹縣客家新曲獎徵件開跑 第一名獎金12萬元 15:522023/05/07 生活 高虹安二度遭北檢約談！吳子嘉再爆1驚人預言：恐變這樣 23:462023/05/07 政治 推廣心理健康觀念 「有心好滿竹」活動開跑 11:062023/05/06 寶島 黃豪平遭砂石車追撞「驚悚畫面曝光」 情緒潰堤淚吐：活著真好 09:532023/05/05 娛樂 公車下坡煞不住釀追撞 擋風玻璃全裂、7旬嬤撞斷牙 21:132023/05/07 社會 lululemon擴版圖插旗新竹 時髦運動裝力拚高質感機能 15:002023/05/05 生活 電動車違規左轉！後座男倒地「遭2車輾頭亡」 騎士逃走 16:322023/05/05 社會 竹塹媽祖文化祭周六開跑 將巡經4城門駐駕 19:202023/05/05 生活 外送員怨機車格試辦收費「停一次收一次」 市府：滾動檢討 17:122023/05/06 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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