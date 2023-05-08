泰山營收逐年屢創新高，之前已經連續五年配發現金股利，金額分別為0.4元、0.8元、0.9元、1.4元、1元。泰山2022年營收達10.69億，提前達到原訂2023年要達成之百億營收目標，加上處分全家股權獲利，稅後淨利為59.19億，每股盈餘12.17元。

依照泰山上週五(5日)日收盤價29.8元計算，泰山發放去年每股現金股利4元，現金殖利率為13.42%。