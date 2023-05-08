《食品股》殖利率逾13% 泰山配息4元 股利總額史上之最 08:482023/05/08 時報資訊 王逸芯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 泰山(1218)發布重訊，宣布111年度發放每股4元現金股利，發放股利總額近20億元均為史上新高。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 泰山營收逐年屢創新高，之前已經連續五年配發現金股利，金額分別為0.4元、0.8元、0.9元、1.4元、1元。泰山2022年營收達10.69億，提前達到原訂2023年要達成之百億營收目標，加上處分全家股權獲利，稅後淨利為59.19億，每股盈餘12.17元。 依照泰山上週五(5日)日收盤價29.8元計算，泰山發放去年每股現金股利4元，現金殖利率為13.42%。 #泰山 #4元 #營收 #總額 #發放 也許您會感興趣 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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