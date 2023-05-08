新北市長侯友宜被外界看好能代表國民黨參選2024，因此近期遭綠營猛攻「落跑」問題。對此，國民黨新北市第七選區（板橋東區）立委候選人兼市議員葉元之指出，民進黨總統候選人賴清德從政以來，一路都在落跑，民進黨攻擊侯友宜落跑，簡直是「五十步笑百步」。

葉元之昨（7）日在資深媒體人黃暐瀚主持節目《下班瀚你聊》指出，賴清德從政「從頭到尾都在落跑」，在擔任國大代表時落跑選立委，立委任內落跑選台南市長，市長任內又落跑接任行政院長。而現在，民進黨的護航方式，則是稱賴「至少有做滿一半」。

葉元之也酸喊，滿歡迎民進黨繼續這樣硬拗，他並分享，他以上述理由回擊民進黨攻擊侯友宜落跑，是五十步笑百步時，綠營有人竟回嗆他「至少我們五十步，藍營是一百步」。

葉元之坦言，落跑的傷害，要看侯的市政有沒有顧好。主持人黃暐瀚提到，侯友宜近期就因新北爆發槍擊案時人不在台灣，而招來外界批評，萬一7、8月時，新北市發生嚴重風災？葉元之指出，因此侯需要一個很強的副市長坐鎮市府，不能讓市府出問題，「有些局的局長該換就換」。