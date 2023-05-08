近期美國有25家軍火商代表團來台灣訪問，引發各界熱議，擔憂兩岸局勢越發緊張。對此，政治大學外交學系教授吳崇涵指出，台灣現在不但是純粹、極致的扈從美國，且順從美國還不是免費的，要延長兵役跟買武器；他強調，台灣接下來還會收到美國人更多的指令。

據《中評社》8日報導指出，吳崇涵提到，已經可以肯定，台灣執政者和不少政治人物都完全倚靠美國、倒向美國，下場就是「逐漸喪失自我，只能配合美國，依美國的指令行事。」他認為，台灣這些年的發展，無論是延長兵役，還是買什麼武器和買多少武器，開放萊豬進口市場，以及如台積電赴美投資遷走產業，都是依美國的指令行事。

吳崇涵批評，扈從美國所付出的代價極大，除無底洞且不斷擴大的金錢支出；同時還把台灣推向更加危險的境地，讓「兵凶戰危」4字成為海內外形容當前台海情勢的常用詞。他表示，在現在中美戰略博弈愈趨激烈的當下，台灣卻作為美國「制中、遏中」的棋子角色愈發突出，「未來會發展到什麼程度，充滿變數，我們也為台灣的此種走向深感憂慮。」

另在美國對中戰略，吳崇涵分析，拜登政府如果要往清晰方向走，或要挑戰一中原則，美國在東亞的盟國角色就很重要，要確保除美國準備好之外，日韓等相關國家也要做足準備，現在的美韓關係就有這種概念，接下來要觀察的是，美日韓三方有沒有會議對接的合作，或者是二軌如學者專家、退役將領的合作等等。