31歲的大陸女星古力娜扎近日上綜藝，大玩角色扮演並將自己裝扮貂蟬，盛世容顏美翻不少網友，她與同隊夥伴高瀚宇在節目中組成搭檔，拉了許多藝人朋友為他們加油，而男神胡歌也隔空發文打氣，卻被網友質疑他是將別人給的內容直接複製貼上，引發議論，而古力娜扎親自回應此事。

古力娜扎在綜藝節目《萌探探探案》扮演貂蟬，只見她戴上白色假髮，頭上還有像雙翼般的髮飾，身穿一件短版白色洋裝，看起來就像從動漫走出的女神，美翻不少網友，她與男星高瀚宇在節目組成搭檔，發文喊話請大家幫忙想口號，大家紛紛為他們發想：「#萌探探探案、#娜麽正瀚，扎麽正瀚組合。口號給你想好了：娜麽正瀚，娜紮最美。」

胡歌直接複製他人文案，被抓包後直接在文案加上兩字，笑翻網友。(圖/胡歌 微博)

而男神胡歌也為好友古力娜扎宣傳，發文寫道：「轉發文案：#萌探探探案、#娜麽正瀚，扎麽正瀚組合。口號給你想好了：娜麽正瀚，娜紮最美。」其中「轉發文案」引發質疑是將別人給的內容複製貼上，胡歌也將內文再次重新編輯，多加兩個字：「我轉發的文案」。

古力娜扎神回覆化解尷尬。(圖/古力娜扎微博)

此文一出笑翻粉絲，大家紛紛表示：「大哥獨特的引起注意的idea」、「哥編輯了，但又好像沒編輯，宣傳效果滿分」、「尷尬了」、「編輯加上“我的”倆字，胡歌老師就是這麼個性與眾不同的宣傳小能手，宣傳效果滿分」、「別又彷佛沒有編輯」、「一定是故意的胡歌換著方式搞笑」對此，古力娜扎親自留言笑稱：「謝謝哥的轉發文案，不錯，紅包收一下～。」神回覆化解尷尬。