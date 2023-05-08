此次經濟週期的復甦態勢不同以往，消費面可能取代投資面，成為中國經濟成長動能，旅遊觀光、娛樂、商務活動與餐飲的成長力道可望強勁。另外，受到經濟衰退影響，預期全球需求疲弱將減緩中國出口；另一方面，受惠於內需回溫，進口可望反彈，且預計海外旅遊人數攀升，將導致商品貿易順差縮小，服務業赤字亦大幅成長。

中國鬆綁清零政策後，有利於今年中國國內經濟，亦使得新興市場受惠。已開發市場的經濟成長韌性高於預期，加上全球總體通膨出現觸頂跡象，聯準會的緊縮週期也將近尾聲，高度仰賴中國消費及服務業的亞洲經濟體及大宗商品出口國最有可能受惠其中。

此外，PIMCO（品浩）認為，受到中國運輸產業影響，以及石油輸出國組織（OPEC）計畫減產，預計石油需求可能小幅增加，工業原物料的需求，如鋁、鋼，則不會出現強勁的升勢。即使新興市場可望受惠於中國的復甦，但中美地緣政治與貿易的緊張氣氛，將對新興市場國家產生不同面向的影響。