伺服器產業持續進行庫存調整，且工控相關產品需求疲弱，博智雖然有美系品牌新客戶新訂單開始小量出貨，因為新訂單量少，而原有客戶訂單又未見起色，讓第1季業績陷入谷底的博智本季營運依舊處於低檔。客戶訂單狀況不佳，博智第1季合併營收僅6.96億元，年減25.67%，營業毛利為1.32億元，年減52.24%，合併毛利率為19.08%，年減10.62個百分點，營業淨利為5553萬元，年減73.53%，稅後盈餘為5264萬元，年減70%，每股盈餘為1.06元，為108年第1季以來新低。博智表示，雖然有少量急單，但整體訂單未見起色，保守看待第2季營運。
《電子零件》博智Q1 EPS 1.06元 近4年低
博智(8155)第1季稅後盈餘為5264萬元，年減70%，每股盈餘為1.06元，為108年第1季以來新低，由於伺服器及工控相關訂單未見明顯起色，博智保守看待第2季營運，預估第2季營運與第1季相近，可能僅略優於第1季。
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