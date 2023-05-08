群聯第一季合併營收為100.78億元，季減少18%、年減少41.1%；稅後淨利2.42億元、季增加11.5%、年減少88.9%；第一季毛利為32.02億元，毛利率達31.78%，為歷史單季次高、EPS達1.26元。

潘健成表示，第一季受權益法投資損失影響EPS約2.79元，主要係因轉投資公司宏芯宇受儲存產業整體需求放緩及總體經濟狀況不佳 (例如通膨、失業率等) 而導致虧損所影響。換言之，排除權益法投資損失認列，群聯的本業獲利與財務體質依舊相對穩健。

潘健成接著說明，隨著全球NAND原廠相繼公告第一季財報，基本上NAND原廠都已身陷虧損的巨大壓力，這傳遞了三個訊息，第一，市場價格續跌的機率已經很低了，所有NAND原廠無不希望止跌反轉；第二，NAND原廠擴大減產規模的機率持續上升；第三，群聯受惠於強化設計服務轉型，依舊維持獲利以及相對穩健的毛利率，在此景氣低迷的市況下實屬難得，也佐證群聯的獲利與NAND市場價格波動已無絕對的連動關係。

即使整體市場需求緩慢，群聯對於研發卻積極加碼，潘健成強調，第一季當競爭對手進一步將研發預算削減三分之一或更多時，群聯在同一時期額外增加研發投資20%(總研發支出是競爭對手的兩倍以上)。

潘健成最後強調，目前NAND原廠虧損、減產、期望推動漲價等狀況已是事實，但目前最重要的是: 市場需求何時可以回溫。也因此，為掌握下一波景氣回溫，群聯將持續維持研發力度，透過投資先進的ASIC(客製化晶片)和尖端產品來維持技術領先地位、保留核心人才以實現技術的連續性、高效執行和傳承經驗，以及提供最佳的客戶服務支援以及完整的客制化加值設計NAND儲存方案，與全球客戶共同在各種NAND儲存應用市場持續擴大市佔。

另外，群聯4月營收的部分，合併營收為33.67億元，月減少14%、年減少42.9%；年度累計至4月份營收達134.45億元，年減少41%。