台中榮總埔里分院發現遭狠剁雙掌男子疑失血過多已昏迷，經緊急處置轉院救治。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投也發生類似88槍案主嫌狠剁雙掌駭人事件！南投縣柯姓男子疑與黑道有糾紛，日前在台中市遭8名黑衣人強押上車經國道6號帶往埔里鎮郊區，他慘遭毆打，甚至剁斷雙掌，棄置附近草叢，他疑似失血過多意識不清，被丟包到台中榮總埔里分院，經治療；8名嫌犯得知紙包不住火7日投案，檢警仍在偵辦中。

綽號「囡仔昌」劉子賢2014年中秋節前夕，遭日後捲入88槍案主嫌洪政軍（綽號紅龜仔）設局，被押往台南市善化區蒙眼，很遭剁斷雙掌，再丟包到到安南醫院，外傳他向紅龜仔借槍不還，捲入「黑吃黑」案有關。埔里鎮柯姓男子狠遭斷斷雙掌，在丟包醫院經過，與「囡仔昌」如出一徹，是否也涉嫌黑吃黑？檢警堅稱偵辦中，不願回應。

據道上規矩，「剁斷手掌，沒有性命危險，警告意味濃厚」，若遭剁斷的手掌是左掌，可能是當事人自己斷斷左手掌涉嫌詐領保險費；如果遭剁的是右掌，大多都與金錢糾紛有關，基本上可以研判可能是賭博糾紛，若剁斷雙掌可能捲入黑吃黑案，對方要他一輩子當廢人。