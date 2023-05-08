烏克蘭陸軍總司令瑟爾斯基今天晚上表示，俄羅斯正加強對巴赫姆特（Bakhmut）的砲擊，希望在9日之前奪下這座城市，他誓言將盡一切努力阻止俄軍。

路透社報導，負責巴赫姆特防務的瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）表示，俄軍加強重型火砲的攻擊，同時開始使用更先進裝備，重新集結部隊。

瑟爾斯基在視察巴赫姆特前線部隊後，利用社群媒體Telegram的頻道表示：「今天，重要的是儘快做出決定並預測敵人行動。」

俄羅斯為紀念戰勝納粹德國，將5月9日定為「勝利日」，這是俄羅斯最為人慶祝的國定假日之一。

「俄羅斯仍希望在5月9日前占領這座城市（巴赫姆特）。我們的任務是防止這種情形發生。」

曾擁有7萬人口的巴赫姆特戰鬥對雙方都有重要意義，烏克蘭在與俄羅斯正規軍和瓦格納（Wagner）傭兵集團進行10多個月的激戰後，目前仍保住部分地區。

俄羅斯將巴赫姆特視為攻擊烏克蘭其它城市的墊腳石。烏克蘭先前曾表示，守住巴赫姆特可讓軍方為預期的反攻做好準備。

瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）今天似乎改變他原先想從巴赫姆特撤軍的計畫，瑟爾斯基表示戰鬥增加，「顯示敵人沒有改變他們的計畫，並正盡一切可能拿下巴赫姆特，繼續進攻行動。」（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1120508