「梅雨季」首波鋒面發威，北部地區自上周六晚間起下起間歇雨，周日與今晨雨勢更大，尤其中部雨量最強，讓中北部水庫都有進帳，其中苗栗的鯉魚潭在7日就進水144萬噸，為北部水庫最多，另石門也進水87萬噸，預估今起未來幾天水庫都可以再進補。

今年以來雨量狀況不佳，全台水庫蓄水率普 遍在5成以下，南部狀況更是1個慘字，曾文水庫已降到6％為全台最慘，而上周六晚間起終於盼到首波梅雨，可說為全台帶來解渴的希望。

而2天多以來，雨量以苗栗的177毫米為最多，北部包括新北市110毫米、台北市86毫米、桃園市75.5毫米、新竹縣73毫米、南投166毫米、台中市也有130.5毫米。

而北部各水庫截至7日，石門進水87萬噸，有效蓄水量7369萬噸、蓄水率35.9％；翡翠水庫進水90萬噸，有效蓄水量1億9355萬噸、蓄水率57.69％；寶二水庫進水34萬噸、蓄水量1833萬噸、58.23％；鯉魚潭水庫進水量144萬噸、蓄水量4096萬噸、蓄水率35.45％；日月潭進水137萬噸、蓄水量6984萬噸、蓄水率53.87％