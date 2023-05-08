Nikola Jokic trying to steal the ball from Suns owner Mat Ishbia 😅



Jokic was given a technical foul…



Thoughts? 🤔pic.twitter.com/tJgWZNuUm8 — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 8, 2023

無論如何場上球員都應該把內心情緒留在場上，這次金塊明星中鋒約基奇真的太沒品了！太陽與金塊西區準決賽G4打到上半場還剩2分36秒（金塊55比54領先），約基奇竟然蠻橫從太陽老闆伊許比亞手上把球搶走，還順勢出肘把對方架倒，這種沒品動作當然換來1次技術犯規，以及滿場鳳凰城球迷怒火。

整個脫序狀況發生在上半場快結束前夕，艾頓的出手遭到阿隆戈登火鍋打出界外，球剛好就落到太陽老闆伊許比亞手上，約基奇竟然直接走到貴賓席，把球從伊許比亞手上搶走，接著揮出左肘把伊許比亞架倒，然後裝做沒事走開，還做出相當無辜的表情。

結果裁判當然吹了約基奇1次技術犯規，也把當時一名較為激動的太陽球迷趕出場外，問題是約基奇根本沒有道理刻意做出這種沒品動作，甚至針對太陽老闆伊許比亞，未免太過不尊重對手了，就等賽後看他是否會為了自己這種舉動道歉，或找出無厘頭藉口來塘塞了。