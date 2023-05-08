不少男生疑惑「活塞運動多久才叫久」，泌尿科醫師表示，曾有重量級研究找來180名美國與加拿大性治療師，根據其臨床經驗指出，只要交合時間落在3～13分鐘就能令人感到滿足，「不過1～2分鐘真的太短」。

台北市聯合醫院忠孝院區泌尿科醫師程威銘在其YouTube頻道表示，門診常有患者抱怨「時間不夠久」，一問之下發現活塞運動時間都有10～15分鐘，「根本就正常。」

他表示，有研究發現，男女兩性實際做愛時間與想要的時間，有巨大落差。例如男生實際時間為7.86分鐘，卻希望能達到18.45分鐘；女生實際時間為7.03分鐘，但希望達到14.34分鐘，導致許多焦慮跟失望。

他表示，有研究請受試者以碼表記錄實際活塞的時間，從一進入到射精結束，大部分男性5.4分鐘就會射精。另有研究使用相同方式發現，無早洩困擾者，活塞時間約7.3分鐘，早洩患者則僅1.8分鐘。

至於重量級專家的看法，程威銘表示，曾有研究請來180名具有20年以上治療經驗的美國與加拿大性治療師，依其臨床經驗判斷「活塞時間的長度」。大部分性治療師認為，3～7分鐘已足夠；7～13分鐘堪稱完美；結論為「最好的抽插時間」是3～13分鐘。「若插入僅1～2分鐘就射，真的是太短了。」