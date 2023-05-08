洋基工程2023年首季合併營收35.31億元，季減8.98％、年增達30.5％，稅後淨利3.89億元，季減10.06％、年增達22.62％，每股盈餘5.81元，均創同期新高、歷史第四高。毛利率、營益率雖「雙降」至17.17％、13.57％，仍雙創同期次高、歷史第五高。

洋基工程表示，首季營收年增達3成，主要受惠近年高科技大廠增加資本支出及生產規模，使公司陸續取得多項大型新建無塵室及機電空調的工程合約訂單。同時，電子大廠對廠房及產線的潔淨程度、空調穩定度、減排效率等要求明顯提升，亦帶動公司營運持續走揚。

雖然受上游原材料普遍漲價影響，洋基工程首季毛利率略降至17.17％，但洋基工程為國內少數可承作單一工程逾50億元超大規模的無塵室統包及節能工程服務商，具備一定採購規模優勢，配合費用控管得宜，使首季獲利表現亦創同期新高。

觀察洋基工程首季入帳工程的終端產業應用比重，以半導體達逾7成最高，印刷電路板（PCB）及電子零組件業各占1成居次。若以地區觀察，台灣占89％、中國大陸為11％，公司業務在產業及地區的多元化布局效益逐步顯現。

截至首季底，洋基工程的未認列合約收入達193.7億元。公司表示，以過往合約與施工進度經驗觀察，約8成的未認列合約收入將於12～18個月內完成施工及認列，今年將積極去化目前在手工程合約，預估今明2年營運表現均可望維持穩健成長動能。

因應國內電子大廠陸續轉向東南亞布局設廠，洋基工程規畫近期至泰國設立據點，將業務拓展至東南亞地區。同時，將持續開發超高商辦大樓與大型購物中心機電空調設備工程市場，以多角化布局跨種類、跨業態及跨地區的工程管理服務，挹注中長期營運成長動能。