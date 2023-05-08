葉倫表示：「我們目前的預測是在6月初。除非國會提高債限，這也是我強烈敦促國會的事，否則在6月初的某一天，我們將無法支付帳單」。

葉倫表示，美國已經動用非常措施來避免債務違約，但這不是長久之計，國會需要採取行動避免這場「經濟災難」。如果美國倒債，金融和經濟混亂勢必接踵而至。

美國國會正設法找出提高或暫停債限的方法，但目前談判仍然陷入僵局，使債務違約的可能性升高。

葉倫一再呼籲當局採取果斷行動，且動作要快。

上周一她在給眾議院議長、共和黨聯邦眾議員麥卡錫（Kevin McCarthy）的信中表示，稅收的新數據迫使財政部將「無法繼續履行所有政府債務」的時間預測提前，最快可能在6月1日就會發生。這個日期也比華爾街經濟學家所預期的更早。

白宮官員透露，拜登總統在上周一致電美國國會4大領袖—參議院多數黨領導人舒默（Chuck Schumer）、參議院少數黨領導人麥康諾（Mitch McConnell）、眾院議長麥卡錫和眾議院民主黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries），邀請他們5月9日來白宮開會討論債限問題。

傑佛瑞斯周日接受媒體訪問時表示，拜登召集的這場會議「非常重要」，將幫助美國找到前進的方向，「我們必須避免違約，就是這樣、無庸置疑」。