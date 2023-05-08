「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下波克夏投資集團6日舉行股東會，整體而言，波克夏在經濟動盪中的表現仍相當穩健，但巴菲特最愛的「孩子」汽車保險巨頭Geico卻面臨困境，光是去年承保業務就出現19億美元（約新台幣583億）的損失，其中遠端訊息處理技術不佳是最大問題。

CNBC報導，Geico近年遇到不小跳戰，除了市占率被對手Progressive侵蝕外，Geico去年出現19億美元的承保業務損失，整體有效保單也減少170萬份，波克夏負責保險業務的副董事長Ajit Jain坦言，Geico業績不佳的罪魁禍首是遠端訊息處理技術不佳。

Ajit Jain在股東會上表示，「Geico從兩三年前開始，非常認真整合遠端訊息處理技術，但Progressive已經在這個潮流中走了將近20年，Geico會迎難趕上，以改善整合遠端訊息的能力。」遠端處理技術系統主要用來收集客戶的各項駕駛數據，讓公司能制定專屬的保險策略，由於Geico較晚接受新技術，導致市占率不斷流失。

雖然Geico在整個集團中的占比並不高，但巴菲特卻對它情有獨鍾，主要原因在於，Geico是巴菲特首批投資的標的之一，或許也是最成功的標的之一，馬里蘭大學史密斯商學院教授David Kass表示，「Geico是巴菲特的初戀，我認為他對此有強烈的情感依賴。」

事實上，David Kass也記得巴菲特曾稱，Geico是他最喜愛的孩子。對於Geico的未來展望，巴菲特表示，波克夏認為當局如果批准數個州的保費上漲政策，Geico就能解決虧損問題。