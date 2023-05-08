香港男星吳偉豪71歲父親吳大強，因參加香港音樂選秀節目《中年好聲音》爆紅，演出片段在YouTube上更擁有超過415萬的觀看次數，可見人氣相當高，不過他卻在7日出席活動拍照時突然失去意識昏倒，嚇得周遭人趕緊叫救護車將他送醫。

根據《香港01》報導，吳大強演出時一切正常，但卻在活動結束與其他人拍照聊天時，突然身體癱軟暈倒後腦勺著地，嚇得現場工作人員趕緊搬來椅子讓他坐下並用外套幫他擋光，更遞上水讓他喝下，雖在20秒後吳大強已恢復意識，但保險起見仍將他送醫檢查，而根據現場目擊且拍下影片的粉絲透露，他在昏倒前臉色鐵青。

然而，兒子吳偉豪在得知消息後趕往醫院，吳大強經過檢查後在當天傍晚自行出院，並向外界解釋，當時昏倒原因可能是場地環境悶熱，雖然頭部有些擦傷但並無大礙，之後會好好休養。

事實上，吳大強當初報名《中年好聲音》時並沒有告訴家人，而他也是該節目中年紀最大的參賽者，節目中他渾厚且猶如專業的歌手的唱腔，讓他一路過關斬將，加上無懼年紀勇於追夢的勇氣，讓他受到不少關注，而他的演唱片段在YouTube上的點擊率也是所有參賽者中最高的。