北市一名男子發現妻子遭公司資遣後，不僅沒積極尋找新工作，還發生婚外情，與男同事共同出遊、擁吻及合照，嚴重侵害了他的配偶權，故依法向2人請求連帶賠償200萬元。台北地院審結，判2人應連帶賠償15萬元為適當。可上訴。

判決書指出，男子主張於2006年間與妻子小晴（化名）結婚，婚姻生活平實美滿，但小晴自2021年起與男子阿煌（化名）過從甚密，屢次結伴出遊，發生性行為，且2022年間小晴遭原公司資遣，家庭開銷都由他負擔，他期盼小晴能無後顧之憂地尋找新工作，未料小晴卻把心思用在出軌，罔顧人妻身分，棄家庭於不顧，讓他身心飽受煎熬，依法向2人請求200萬元精神撫慰金。

對此，小晴稱，與阿煌的互動僅止於同事與業務關係，受疫情影響她突然遭公司資遣，心情非常沮喪，她與丈夫的感情早已因溝通不良而消磨殆盡，貌合神離，被資遣後丈夫也很少關心她，始終冷漠以對，她輾轉與阿煌互動的過程中才產生異樣情愫，2次與其外出散心時，曾發生一起自拍或牽手的肢體接觸，但隨後就結束2人超友誼的關係，丈夫認定她已與阿煌發生性行為是臆測，認為自己縱使有侵害配偶權，求償金額也過高。

台北地院審理時，法官認為小晴在婚姻關係存續期間與阿煌牽手同遊、拍下貼臉親密自拍等行為，對丈夫造成相當大的痛苦，審酌小晴丈夫得承受他人異樣眼光及雙方身分地位等一切情狀，判小晴及阿煌須連帶賠償15萬元為適當。可上訴。