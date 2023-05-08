大陸去年8月發射一型可重複使用的試驗太空船，今日成功返回預定著陸場。大陸官媒宣稱，此次試驗的圓滿成功，象徵大陸可重複使用太空船技術研究取得重要突破，後續可為和平利用太空提供更加便捷、廉價的往返方式。

新華社報導，大陸酒泉衛星發射中心成功發射的可重複使用試驗太空船，在軌飛行276天后，於5月8日成功返回預定著陸場。另據此前央視新聞報導，該試驗太空船是在去年8月5日，運用長征二號F運載火箭成功發射；這是長征二號F運載火箭第18次執行發射任務。

事實上，此前英國《金融時報》曾透露，2021年8月大陸據傳測試了一枚可搭載核彈頭的極音速滑翔飛彈（高超音速飛彈），引起美國軍事高層警戒。

對此，時任大陸外交部發言人趙立堅同年10月18日回應稱，該次試驗是一次例行的太空船試驗，是為了驗證太空船可重複使用技術，對於降低太空船使用成本具有重要意義；現在全球有多間公司亦展開類似試驗。