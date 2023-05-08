據美國之音引述《華爾街日報》7日報導，美國和歐洲一些官員表示，他們相信烏克蘭計畫中的春季反攻可能為在年底前基輔與莫斯科之間的談判鋪平道路，而中國可以幫助促使俄羅斯坐到談判桌前。這種鼓勵談判並謀求給予中國在談判中作用的意願，代表西方想法的一個轉變，尤其是美國。此前，鑒於北京長期支持莫斯科，美國高度質疑任何中國的介入。不過，美國國務卿布林肯最近對北京可以幫助緩和衝突表達了謹慎的樂觀。

報導稱，這些官員說，這一想法是基於一個認知，即任何一方都沒有能力無限期地繼續打下去，而北京願意在國際和談中發揮作用的表態應當受到考驗。不過，他們仍舊不確定在普丁領導下，俄羅斯有通過談判達成停火的意願。

報導稱，對談判的興趣將華盛頓與一些歐洲國家更緊密地聯繫在一起，今年就通過談判解決問題一直是最強烈的想法。這些歐洲國家急於看到衝突結束，至少在衝突激烈程度上有所緩和。美國、英國和其他國家一直公開表態說，不管戰爭持續多長時間都應當支持烏克蘭，直到打敗俄羅斯。

法國總統馬克龍在推動烏克蘭謀求在春季反攻後與俄羅斯談判上一直態度最明確。白宮和國務院一直堅稱，所有的戰爭都是在談判桌上結束的，但是又表示，這要求俄羅斯有以真心態度介入任何談判的真正興趣。向烏克蘭提供軍事援助是為了讓基輔處於一個更強的談判地位。

據歐洲官員表示，白宮國家安全委員會的主要官員贊成談判，而國務院和中央情報局一直更懷疑，並在促成外交解決前，急於看到烏克蘭的春季反攻進展如何。報導稱，國務院和中情局沒有回應置評請求。

報導稱，熟悉與拜登總統討論內容的法國和德國高級官員表示，他們預計白宮在烏克蘭的反攻取得預期進展後，會試圖促成談判。其目的是讓烏克蘭奪回南部重要的領土，這一發展將被視為烏克蘭取得的勝利，儘管俄羅斯仍然控制其軍隊佔領的很大部分烏克蘭領土。

大西洋兩岸擔心，一旦俄烏戰爭陷入僵局，盟國對烏克蘭支持的程度未來將難以持續，而這也促使西方陣營推動交戰雙方回到談判桌前來。幾位官員和軍工業人士表示，向烏克蘭提供彈藥是一個關鍵問題，因為西方工業能力證明無法既要滿足自身的需求又要支撐烏克蘭。

同時，歐洲一些國家的高級官員對烏克蘭部隊高減員率和物資消耗程度表達關注。烏克蘭的人口不足俄羅斯的三分之一。

不過，歐洲推動談判並非是一個共識。波蘭、波羅的海國家以及其他一些更小的國家，加上英國的一些官員相信，儘管即將到來的春季反攻未能重塑戰場局面，也應當給予烏克蘭取得進展所需要的時間。

報導稱，一些人相信，俄羅斯也面臨持續戰爭的挑戰，這可能迫使莫斯科坐到談判桌上。不過，美國國家情報總監5月4日在國會作證說，美國情報機構評估，普丁對談判解決衝突興趣不大，仍舊期待西方支持烏克蘭的意願將隨著時間削弱。

在不能確定任何談判將會帶來結果的同時，法德官員說，他們對讓中國介入作為擔保人的更廣泛框架可能達成停火的潛在性感興趣。

中國今年2月呼籲談判結束烏克蘭戰爭，提出了一個12點計畫的問題，儘管根本沒有涉及侵佔烏克蘭的俄軍問題。

當月，馬克宏總統私下向澤倫斯基提議，在基輔決定時機合適的情況下，在巴黎主辦一次談判有關停火的和平會議。澤倫斯基表示，只有在拜登總統和習近平都參與的情況下，他才會參加。

此後，馬克宏和法國及其他歐洲官員推動北京在外交上發揮一個建設性的作用。今年4月，習近平終於在俄羅斯入侵烏克蘭一年多後，首次與澤倫斯基電話交談，儘管得到這次通話內容通報的歐洲官員說，習近平讓北京疏離支持俄羅斯的希望破滅，也沒有對維護烏克蘭的要求做出任何明確承諾。

今年3月訪問莫斯科並明確表達支持普丁的習近平只是說，不久將派遣一位特使訪問基輔。報導稱，烏克蘭政府一位高級官員說：「目前說任何結果還太早，我們現在在等待習近平代表的到來。」

儘管如此，幾位歐洲官員說，歐洲主要領導人目前有信心認為，中國急於繼續介入俄烏戰爭的最終停火談判。