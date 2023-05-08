大樂透連槓14期，頭獎金額上看4.3億，許多人抓緊時間前往彩券行下注，期待下一位億萬得主是自己。對此，運勢專家小孟老師點名4星座、4生肖運勢極佳，尤其是金牛座金錢運勢看漲，正財、偏財齊發，想下注者可在身上帶1物，提升能量之餘又能帶來好運氣。

▍Top 4：巨蟹座

火星移進巨蟹座，顯示巨蟹座賺錢能量爆發，若想要小試手氣，建議在傍晚下注，另外也可以穿紅色衣服去買大樂透，說不定會有好事發生。

▍Top 3：雙魚座

火星移進偏財宮，此時財氣非常旺盛，若想要下注的雙魚座可以帶個紅包袋象徵火星元素，下注前冥想自己要的數字。

▍Top 2：牡羊座

木星與凱龍星落在牡羊座本命宮，顯示牡羊座能有突發的好運氣，不妨穿上藍色的衣服、下注前喝杯水或咖啡，象徵凱龍星與木星能量再前往下注，說不定會有好事發生。

▍Top 1：金牛座

金牛座受到天王星影響，易有突發偏財，金錢運勢看漲。除了有偏財運之外，正財運也很好，想要加薪的人建議可以跟主管好好聊聊；另外，下注者可以帶2～3片樹葉在身上，象徵天王星能量，能帶來好運氣。

除了上述4星座，生肖屬雞、豬、狗、馬的民眾財運也相當旺。小孟老師提醒，開運方位在西方，建議可以前往住家或公司西方的彩券行下注，提高中獎機率；至於好運時辰則落在下午5點至7點。