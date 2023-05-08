42歲男星金剛（李信樵）演出夯劇《麻辣鮮師》走紅，去年（2022）5月和女星小嫻結束近2年的短命戀情，在疫情解封後回到香港演藝圈發展，沒想到豔福竟然不淺，在節目中被90年代「港劇女神」連親嘴2次，金剛當場羞爆還被虧：「上輩子真的做了很多好事！」，畫面一出笑翻不少網友。

金剛近日重回香港無線電視台節目《超級獎門人》，為了歡慶母親節，金剛也特別男扮女裝，與90年代「港劇女神」陳法蓉、資深女星滕麗名大玩「開心無敵傳紫菜（海苔）」，當陳法蓉和金剛用嘴傳海苔時，海苔剛好掉落，兩人嘴對嘴親吻，驚呆現場所有來賓，一旁男主持人見狀開玩笑道：「金剛上輩子真的做了很多好事！」遊戲結束後，金剛害羞表示：「原來我是姐姐的菜！」而陳法蓉則笑虧「閉上眼就差不多了」，真的是豔福不淺。

男星金剛參加節目《獎門人I Love媽媽感謝祭》大玩傳海苔。(影片來源/TVB 綜藝 YT)

畫面約在3分50秒處，影片取自《TVB 綜藝》若有移除請見諒

此外，經由參選《2021香港小姐競選》而入行的「花女」陳星妤（原名陳聖瑜），參選港姐時有「理大吳千語」之稱，又被指似「天王嫂」方媛，雖然曾被視為三甲人選，可惜最後八強止步。落選後，陳星妤加入無絃綫已獲不少工作機會，近日她也參加今晚《獎門人I Love媽媽感謝祭》，只不過當「過過過」環節時，身穿短牛仔褲的星妤，用雙腳夾起筆時，露出黑色內褲不慎走光。