近期，美國、日本和韓國持續強化三邊軍事合作。除密集舉行聯合反潛、反導、搜救、海上攔截等聯合軍事演習外，還不斷推進情報共享機制，把組建「三眼聯盟」提上日程。中共《解放軍報》今日刊文稱，「美日韓的舉動，值得高度警惕」，指美日韓三國拼湊軍事同盟關係，勢必會推高地區國家陣營化、對抗化的緊張氛圍，嚴重衝擊地區安全局勢。

文章稱，首先，加速陣營分化，推動地區形成新的對抗壁壘。加快美日韓軍事一體化，是美國在東北亞地區的重要戰略目標。去年2月，美方推出醖釀已久的《美國印太戰略》，將加強美日韓三邊合作單章列出，凸顯其對三邊合作的重視。去年5月舉行的美韓、美日首腦會談發表共同聲明，都強調了三國強化合作、密切聯繫的重要性。在美國的推動下，韓日正通過多邊框架破除關係障礙，試圖開展實質性合作。目前，兩國關係表面上出現一定程度的緩和。韓日形成第三方賠償方案，解決二戰時期日本強徵勞工問題。同時，兩國還就出口限制措施展開磋商，韓國計劃撤回終止履行《軍事情報保護協定》程序。如果美日韓結成一體化聯盟，很可能在東北亞製造陣營對立。

文章稱，其次，加劇軍備競賽，影響地區安全穩定。美日、美韓同盟升級轉型，旨在服務美國大國競爭和「印太戰略」。為此，美國不斷加快推動美日韓軍事力量聯合運用，給日韓發展軍力鬆綁。憑借經濟、科技及軍事潛力，韓日有能力在短時間內成為軍事強國，且已取得一定「成果」。韓國發佈「國防革新4.0」計劃和《2023-2027年國防中期計畫》，軍費年均增長率達到6.8％，還大力強化「韓國型三軸作戰體系」建設，加速武器裝備研發和列裝，並從美採購軍備。日本則通過新版《國家安全保障戰略》、《國家防衛戰略》、《防衛力量整備計畫》等三份安保政策文件，尋求軍費翻倍至GDP的2％，進一步加快擴軍步伐。近日，日本宣佈改裝8艘「宙斯盾」艦，以搭載美制「戰斧」巡航導彈，軍事戰略的外向性和進攻性不斷凸顯。美國利用韓日謀求成為「軍事大國」的意圖，將兩國綁上自己的戰車，以此加大對地區國家的戰略牽制。

文章稱，第三，放大外溢效應，給全球和平發展增加障礙。長期以來，美國全球戰略充斥著零和博弈與二元對立思維。隨著美日韓軍事關係不斷強化，美國有意推動韓國加入美日印澳「四方安全對話」。未來，不排除美國以美日韓同盟為核心拓展建立「亞太版北約」。值得注意的是，美國還刻意放鬆對韓日的核限制。今年1月，韓國總統尹錫悅提出「自主擁核」論後，部分政客借機煽風點火，叫囂「以核制核」實現「朝鮮半島核均衡」。日本更是長期存儲大量敏感核材料，試圖突破「無核三原則」，釋放出借美擁核甚至自主擁核的危險信號。這些危險行徑，無疑將增加地區局勢動蕩的風險。

文章稱，美國在東北亞地區長期保持軍事存在，且持續加大軍事投入，企圖掌控地區軍事對抗主導權，韓日兩國一些政客出於私心，隨之起舞。這些不負責任的舉動，只會帶來陣營對抗和地區分裂，破壞亞太地區安全與發展環境，值得高度警惕。