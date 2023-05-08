紐約大都會成為開季最令人失望的球隊，他們8日在自家主場3.6萬人面前慘遭洛磯隊痛打，現場噓聲四起，以17勝18負跌破5成勝率。洛磯並非強隊而是國西的爐主，但是大都會牛棚起火，單局被灌7分，終場洛磯13比6獲勝。這是大都會開季首周以後初次跌破5成勝率，敲響了球隊警鐘。

總教練修瓦特（Buck Showalter）說：「這並非簡單調整一下打擊名單、或是更換投手能夠改變的事，但我不想說太多，因為我不願找藉口，單純就是要打好一點。」一壘手沃格巴克（Daniel Vogelbach）說：「並不是我們沒有努力，有時候事情就是會變成這樣。」

大都會是全聯盟唯一團薪支出超過3億美元的球隊，兩位大投手薛爾瑟（Max Scherzer）、韋蘭德（Justin Verlander）年薪皆為4300萬美元，但是貢獻不成比例。兩人2012年幫助老虎隊勇闖世界大賽（0比4遭巨人橫掃），距今已超過10年，韋蘭德有傷痛困擾，薛爾瑟欲振乏力，讓球迷擔憂他們是否還能像當年那樣扛起球隊。

前4局打完，大都會領先1分，第5局登板的中繼投手葉克波尼斯（Jimmy Yacabonis）遭到布萊嚴（Kris Bryant）兩分炮襲擊，大都會緊急再換投也沒用，洛磯單局猛打了7分，反倒以10比4領先。總計大都會牛棚丟掉10分，球迷感嘆：「打成這樣也沒資格嘲笑洋基了。」洋基雖在美東墊底，至少保有5成勝率，大都會暫居國東第3，有國民負責墊底。