《華爾街日報》（The Wall Street Journal）7日報導，部分美國、歐洲官員相信，即將登場的烏克蘭春季反攻或許能為俄烏在年底前展開談判鋪路，預計在春季反攻後推動俄烏談判，而中國大陸或許能協助推動俄羅斯坐上談判桌。

報導指出，願意鼓勵談判，以及尋求北京在談判中扮演角色，標誌著西方思維有了轉變，美國的轉變尤其受到矚目，礙於北京長久以來對莫斯科的支持，華府一直以來對北京的參與持高度懷疑態度，不過近期美國國務卿布林肯（Antony Blinken）公開表態，對北京能緩和俄烏衝突表示審慎樂觀。

報導指出，美國與西方盟友態度丕變，主要是認定沒有任何一方能無止盡地作戰，北京在國際和談中扮演要角的意願應該受到檢驗，不過目前仍不清楚普丁掌權下的俄羅斯是否願意協商停火。

展現對談判的興趣讓華府與部分歐洲國家更為靠攏，一直以來美國、英國及其他國家重申會持續支持烏克蘭，白宮國家安全會議發言人霍奇（Adam Hodge）表示，美國會持續支持烏克蘭捍衛領土，遺憾的是，目前沒有跡象顯示俄羅斯準備停止攻擊。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在促進烏克蘭於春季反攻後與莫斯科談判的態度最為明確，白宮及美國國務院官員長久以來重申透過談判結束戰爭，但前提是俄羅斯真心想談判，並且帶著善意坐上談判桌，美國軍援烏克蘭的目的是讓基輔在談判桌上處於更有利的位置。

歐洲官員透露，白宮國家安全會議（National Security Council）官員更傾向促成談判，不過國務院及中央情報局（CIA）對談判持懷疑態度，希望先觀察反攻的成果如何再來做決定。

針對歐洲官員的說法，國家安全會議發言人反駁華府內部有分歧，國務院及中情局則未回應。

另外，熟悉元首與拜登商談內容的法國、德國高官表示，他們預期烏克蘭反攻取得成果後，白宮將試圖促進談判，目標是讓烏軍收復南部重要失土，屆時即便俄軍仍掌控烏國部分領土，這波反攻進展也能被視為成功。

歐洲官員也透露，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）13、14日訪問柏林之際，屆時德國總理蕭茲（Olaf Scholz）不會施壓談判，不過預期後續拜登將暗示澤倫斯基，未來幾個月是展開停火協商的適當時機。

不過推動俄烏談判並非所有歐洲國家的共識，波蘭、波羅的海國家、其他小國，以及部分英國官員都認為，就算即將展開的春季反攻無法重塑戰局，也應該給予基輔時間取得成果。

目前尚不清楚俄烏談判將會是何種形式，不過法德官員表示，他們樂見達成框架更廣泛的停火協議，該協議可能將中國列入擔保國。

大陸國家主席習近平4月與澤倫斯基通話後，北京將派遣特使前往基輔，儘管基輔對於特使到訪可能帶來的改變持審慎態度，不過多名歐洲官員透露，如今主要歐洲國家領袖相信，北京有意願繼續參與最終的停火協商。

大陸國家主席習近平4月與烏克蘭總統澤倫斯基通話，能促成俄烏和談？

布林肯上周在一場論壇的發言也呼應了歐洲官員的說法，「原則上這沒什麼錯」，他說如果任何有重大影響力的國家「準備尋求公正且持久的和平」，「我們很歡迎，而中國確實有可能在當中扮演角色。」

前美國國安會官員、現任職於布魯金斯研究所的希爾（Fiona Hill）表示，如今西方領袖正在慢慢達成共識－即停止衝突可能是最好的選項，「這似乎是現在的趨勢，凍結衝突，停止屠殺，因為每個人都希望停止。」