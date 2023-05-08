「富邦行銷管理顧問」公司周姓負責人，明知其不具律師資格，卻於2013年至2020年間，包下2家國際財務顧問公司、科技顧問公司民事訴訟業務，共獲取188萬元報酬，另不滿號稱「馬術公主」的前女友有意分手，恐嚇對方開出千萬本票，否則將爆料搞大新聞，並稱前女友是「香香的一線鮑」，包養男友兩年，恫嚇擁有對方的裸照，揚言公開「鐵定比曾格爾的事更勁爆」，台北地檢署8日依違反《律師法》、恐嚇等罪起訴周男。

周男身兼富邦行銷管理顧問、萬國國際開發公司、富邦綜合開發3家公司負責人，他曾是通姦罪釋憲案聲請人之一，結果卻因涉及「假律師」案遭調查局查辦。

周過去因涉犯通姦罪嫌被北檢起訴，被判刑確定，事後他提起釋憲，2020年司法院大法官作成釋字791號解釋，最終促成通姦罪「除罪化」，讓地檢署及法院減少許多妨害家庭的刑事案件。

起訴指出，周男2013年至2018年間，包下某家國際財務顧問公司民事訴訟業務，向法院佯稱是該公司法務，擔任該公司第三人異議之訴、債務不履行損害賠償的訴訟代理人，事後收取115萬酬金。另周男於 2016年至 2020年為某科技顧問公司打民事訴訟，收取73萬元酬金。

另周男不滿前女友提議分手，於2022年12月 29日至今年1月6日，傳訊給前女友要求交付一張 1000萬元銀行本票，恐嚇將爆料搞大新聞，並稱前女友是「香香的一線鮑」，包養男友兩年，自稱擁有對方的裸照，揚言公開「鐵定比曾格爾的事更勁爆」，前女友心生畏懼，向北檢提告，檢察官開庭時當庭查扣周男手機。