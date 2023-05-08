據中國外交部網站今天（8日）消息，外交部發言人華春瑩宣布，中國—中亞峰會將於5月18日至19日在陝西省西安市舉行。中國國家主席習近平將主持峰會。哈薩克總統托卡耶夫、吉爾吉斯總統扎帕羅夫、塔吉克總統拉赫蒙、土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫、烏茲別克總統米爾濟約耶夫將應邀與會。

與此同時，應中國國家主席習近平邀請，哈薩克總統托卡耶夫、吉爾吉斯總統扎帕羅夫、塔吉克總統拉赫蒙、烏茲別克總統米爾濟約耶夫將於5月16日至20日對中國進行國事訪問。