近年來服飾品牌的選擇越來越多，尤其講求快方便、時下潮流、款式多樣性及平價的「快時尚」品牌，如H&M、Zara、GU、無印良品、UNIQLO等等，更是受到大批消費者的喜愛。不過近日有網友發現，有幾家服飾店雖然不像這些大眾品牌一樣總是有許多人潮，卻仍然屹立不搖，讓他非常好奇背後的原因，也在網路上引發討論。

店面冷清「沒人逛」 這些服飾店為何長年屹立不搖？

一名網友在PTT發文，表示自己覺得有幾間服飾店很厲害，像是「鎮衣店」、「G2000」、「伊蕾名店」、「BT Batier」等等，雖然每次路過總是很少看到有人在裡面消費，但這些品牌的店面通常都非常大間，還有很多都是開在熱門地段，租金看起來應該不便宜。雖然如此，但這些店家卻能夠長年經營，讓原PO非常好奇背後的原因。底下的留言區中有網友分析了這些店家屹立不搖的關鍵，還有人補充「奇威名品」也屬於同一類的店家。

商品單價高

網友分析，和主打大眾、平價的那些「快時尚」品牌不同，這些店家販售的大多都是高單價的服飾，因此就算不像那些大眾品牌每天都有許多客人上門，還是能夠憑藉著客人單次的高消費金額維持營運，「單價高不用太多客人」、「買一次吃三年」、「我阿姨很愛去伊蕾，去一次就是撒一萬才會出來」、「裡面的價錢年輕人會嚇到」。

有固定熟客

其實這些店家雖然平常看起來沒什麼客人，但是卻有一群固定會來消費的熟客，客群十分穩定，還有網友指出「阿姨族群」最喜歡到這種店消費，「阿姨們一次都買很多」、「伊蕾定位就是阿姨啊」、「的可能阿姨都不用工作，平日白天去逛，所以遇不到」、「我阿嬤都去伊蕾名店買衣服」、「奇威伊蕾很對中年胃口會掏錢買」、「我家附近有伊蕾，店員阿姨說他們是做熟客」、「一件賣幾千塊，DM一下來就寄給熟客，約時間vip試穿，然後直接送到家裡，這很吃店長交際手腕」、「很多都是店員傳DM給老客人勾一勾直接寄到家裡 當然看不到人來買」。

此外，也有網友指出，會到這些店消費的人通常都有一定的經濟能力，可能一次就買好幾件衣服，再加上店內服飾單價高，自然能賺到足以維持營運的利潤，「有錢的人會一次買很多件」、「有錢阿姨進去抬槓，心情好就買東西，花錢交朋友的概念」、「大戶都嘛一次買一堆，賺這一檔就夠了，更別後有多少大戶都不知道勒」、「朋友他媽媽認識崔佩儀，聽說都是去鎮衣店治裝」。