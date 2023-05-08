此生沒走一趟釜山真的會後悔！

「Everybody Come to 해운대（海雲台），Everybody Come to 자갈치（札嘎其）」，聽到這首歌，是不是也讓你想要馬上飛到釜山旅遊了呢？釜山不僅是南韓最大港口城市，每年舉辦的「釜山國際電影節」也成為亞洲知名文化盛事，就連全世界最大的百貨公司「新世界（Centum City）」也設於釜山，在港都、娛樂與文化交流下，這裡也成為台灣人喜歡放鬆度假的聖地。

你已經訂好飛往釜山的機票了嗎？現在就讓《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你一起來看十大釜山必去熱門景點有哪些吧！

No.1 海雲台해운대

說到釜山許多人最先想到的就是海雲台！從釜山地鐵抵達海雲台站後，往海邊的方向走，除了道路兩側有古來司魚糕、密陽血腸豬肉湯飯等美食，沿著海雲台海水浴場漫步，不僅可以看到淺白的沙灘與蔚藍的海水，另一側還有高樓大廈矗立，雖然現在規定無法餵食海鷗，不過還是可以欣賞成群的海鷗飛過海雲台時的壯闊美景。

不少走訪海雲台的遊客對於海雲台也留下難忘印象，「釜山必安排景點，沙灘非常乾淨，規劃得很好，高樓臨近很好拍照，海鷗非常非常多」、「超級喜歡這裡，離生活圈這麼近的海灘真的很幸福，旁邊還有海洋館超級方便，一整天都可以待在這邊沒問題」、「白天的海灘非常的美，很適合日光浴，夜晚的沙灘因為有活動，照亮了整個海邊，另有一番景象」。

地址：釜山廣域市海雲台區海雲台海邊路264（부산광역시 해운대구 해운대해변로 264）

No.2 海雲台藍線公園 해운대 블루라인파크

如果你也是IG網帥、網美，那你絕對不能錯過海雲台藍線公園「天空膠囊列車」、「海岸列車」！海雲台膠囊列車外殼塗上紅色、黃色、綠色、藍色，一台列車可以乘坐1至4人，車程大約30分鐘，入座後還可以把手機放到車內的專屬音響，一邊聽音樂一邊享受海景，超級愜意！

如果想要拍攝靠海風景，建議可以從尾浦乘坐膠囊列車至青沙浦，抵達青沙浦後在平交道拍攝「灌籃高手」場景照，最後再搭乘海岸列車返回尾浦。網友對於膠囊列車也讚嘆，「超可愛的～沿路風景也好美，釜山必搭」、「造型可愛的膠囊小火車，適合拍照，可以帶點飲料零食上去邊吃邊看海景」、「喜歡大海的人一定喜歡，搭乘海邊列車可一路上看到漂亮的海景，有幾站可自由上下車欣賞，想看海的人是不錯的選擇」。

預約網址：https://www.bluelinepark.com

地址：釜山廣域市海雲台區迎月路62路13（부산광역시 해운대구 달맞이길 62 번길 13）

No.3 西面 서면

來到釜山想逛街也沒問題！釜山西面擁有「釜山明洞」之稱，匯聚了許多咖啡廳、美食餐廳、百貨公司、Olive Young美妝店、ABC-Mart等商店，如果你是文創小物愛好者，這裡還有販售矮袋鼠DINOTAENG周邊的Object分店，走進巷弄的轉角還能發現許多販售可愛飾品、手機殼的店舖。

許多喜歡西面的遊客也熱情分享，「來釜山玩建議住西面站周邊，這裡簡直像不夜城，吃喝玩樂的點多到一整個月都逛不完」、「很多時尚咖啡店，還有好多好吃的韓式烤肉」、「釜山的購物中心、地下街非常發達，一年365天都可以舒適地享受購物，來釜山必去的地方」。

地址：釜山廣域市釜山鎮區中央大路地下730（부산광역시 부산진구 중앙대로 지하 730）

No.4 Busan X The Sky

想要和另一半、家人好友欣賞海雲台高空美景，推薦你來釜山新地標「BusanＸThe Sky」走走！搭乘直達電梯來到100樓，走出電梯就能俯瞰整個海雲台美景，除了化妝室特別設計成景觀廁所，遊客也能挑戰建築內的高空透明走廊，拍完美照後走到99樓，也別忘記品嚐全球最高的星巴克咖啡，邊喝飲料還能邊享受窗外美景。

BusanＸThe Sky在Google評論上也被留下極高評價，「到100層樓高的地方看海景市景，從電梯起就很有特色，可以很悠閒的在最高層喝咖啡，遊客必去的洗手間，居高臨下上廁所，很有fu啊」、「天氣好的話上來會很美的地方」、「推薦一定要去頂樓上廁所，風景很美哈哈」。

地址：釜山廣域市海雲臺區迎月路30（부산광역시 해운대구 달맞이길 30）

No.5 甘川洞文化村 감천문화마을

除了韓國京畿道的小法國村，釜山甘川洞文化村也藏有許多可愛的小王子！搭乘札嘎其市區公車前往甘川洞，走進文化村內的道路，映入眼簾就是五彩繽紛的房子；事實上，這裡以前是韓戰難民們聚集的村莊，後來在藝術團體推動下，才改造成現今的模樣，周邊也販售飾品、美食，甘川洞的觀光也因此變得非常活絡。

來到甘川洞旅遊的網友也表示，「這裡的建築顏色很多很漂亮，附近也有很多小店可以走一走，還可以換韓服拍照，這裡真的很值得一來」、「除了有名的小王子牆壁彩繪，也有3D彩繪，可以一直拍個不停」，由於這裡還是有當地居民居住，走訪時也要小心不要大聲喧嘩唷！

地址：釜山廣域市沙下區甘川2路203 （부산광역시 사하구 감내2로 203）

No.6 釜山樂天世界 롯데월드 어드벤처 부산

想要來釜山怎麼能不玩遊樂園呢？位於釜山的「樂天世界」比起首爾樂天世界大上3至4倍、佔地將近50萬平方公尺，釜山主題以男主角LOTTY搭救女主角Lorry為童話王國故事背景，總共設置6大園區及24項遊樂設施，推薦體驗刺激的「Giant Diger雲霄飛車」、「Giant Swing巨型圓盤盪鞦韆」，想要和閨蜜留下回憶，這裡也提供高中校服租借服務，直接讓你一秒化身韓系女神、男神！

台灣遊客體驗後也直呼，「遊樂設施都很不錯，動向也好，服務人員也會親切說明，不用擔心太多，這裡大約可以待四個小時，也可以租借學生服，真的值得一遊」、「釜山樂天世界有漂亮的城堡，彷彿走入卡通神話世界」、「夜幕低垂後，迪士尼卡通人物大遊行，服裝華麗、舞蹈精彩、音樂熱鬧，是一項不容錯過的精采表演」。

地址：釜山廣域市機張郡機張邑東釜山觀光路42（부산광역시 기장군 기장읍 동부산관광로 42）

No.7 南浦洞 남포동

除了西面是熱門觀光景點，南浦洞也是來釜山逛街的首選！南浦洞商圈擁有樂天百貨、光復路文化時尚街、地下街，最新的流行服飾、潮牌都在這裡匯聚，讓遊客邊逛街邊血拼；想要品嘗南韓阿珠媽料理手藝，這裡也有國際市場、BIFF廣場、札嘎其市場，吃喝玩樂應有盡有，讓你逛到不想搭飛機回家。

曾來到南浦洞商圈的網友們也紛紛留言，「附近商家林立，小吃攤販眾多，糖餅值得一試」、「光復街商家林立，BIFF廣場則是猶如夜市一樣，小吃攤販林立，最著名的就是黑糖餅，餅皮剪開後，放入多樣堅果，吃起來口感特別」、「韓國的購物天堂，物品齊全價廉」、「下午的韓系小店很好逛，路上有不少小吃攤，晚上很多人在路邊餐廳吃燒烤喝酒，很在地的文化」。地址：釜山廣域市中區九德路地下12（부산광역시 중구 구덕로 지하 12）

No.8 廣安里海水浴場 광안리해수욕장

釜山不僅有海雲台海水浴場可以欣賞海邊景色，來到廣安里，也能飽覽橫跨海水的廣安大橋！廣安里擁有沙質極佳的海灘，除了海水浴場深受年輕男女喜愛，附近特色美食小吃也非常眾多，落日時坐在咖啡廳觀賞廣安大橋與沿海美景，或是大口吃新鮮的生魚片，都讓廣安里成為許多人想來約會走訪的地方。

網友也紛紛推薦廣安里海灘，「第一是來釜山，就選擇住在廣安大橋的對面，這裡的日出、日落真的太美了」、「有機會真的很推薦大家來釜山住在橋的對面，我相信你一定不會眷戀睡覺這件事情」、「很美的大橋，《黑豹》電影有在此取景」、「建議黃昏時去，可以欣賞一下日間景色，然後找間喜歡的咖啡廳或餐廳坐坐，到晚上大橋會亮燈，更美了！」

地址：釜山廣域市水營區廣安海邊路219 （부산광역시 수영구 광안해변로 219 ）

No.9 松島龍宮天空步道 송도용궁구름다리

位於釜山西區的「松島龍宮天空步道」全長總共127公尺，步道連接岩南公園至東島，不僅能夠360度零死角欣賞湛藍海水與天空構成的壯麗美景，還能欣賞釜山海邊的奇岩怪石，走上這條步道還需要挑戰遊客的勇氣，海水在橋下激起浪花更是增加行走時的刺激度呀！

松島龍宮天空步道也吸引許多人朝聖，「環島一圈大約十多分鐘，由這望去纜車另一邊，視野很遼闊，令人很放鬆，雖然風大會待不久，但這島嶼小小的很可愛，有機會可以來此一遊」、「需要門票不貴，步道還蠻短的，但可以看到很棒的風景」、「景色絕美的步道！雖然全程都要挑戰膽量行網格步道，但抬頭就會忘記腳下的恐懼」、「風一整個很大但是很舒服，喜歡吹海風可以來」。

地址：釜山廣域市西區岩南洞620-53（부산광역시 서구 암남동 620-53）

No.10 白淺灘文化村 흰여울문화마을

來到釜山最幸福的事莫過於可以看海看到飽！靠海的「白淺灘文化村」與甘川洞文化村同樣都是韓戰時期難民的落腳處，因為連接從蓬萊山蜿蜒流下的小溪，看起來就像是白雪飄落，於是這裡就被稱為白淺灘，12年前經過適度整修後，成為世界各地的遊客來這裡看海、探訪小店的重要觀光地。

不少遊客也分享白淺灘文化村旅遊心得，「這邊的海出奇的藍，從海雲台搭公車大約50分鐘車程，沿途市景跟台灣非常不同」、「整條遊覽路線的標示做得非常可愛、清楚，每個景點旁都有『影島老人協會』的志工在打掃，熱誠令人動容」、「這裡真的很漂亮，尤其是天氣好的時候拍照起來真的很無敵，周邊也很多咖啡廳可以小坐休息一下」、「覺得比甘川洞更chill，挑一家咖啡廳，望著海、喝著咖啡，真的超讚！」

地址：釜山廣域市影島區白淺灘街379 부산광역시 영도구 흰여울길 379

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年05月06日至2023年05月05日，共1年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『釜山景點』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統