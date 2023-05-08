美式賣場好市多販售進口科克蘭冷凍三種綜合莓、藍莓，陸續被檢驗出A型肝炎病毒，引發民眾恐慌，繼新北市昨（７日）晚間證實5日接獲通報，有民眾吃了好市多莓果感染A肝的一起案件後，北市衛生局今(8日)也表示，5日晚間接獲醫療院所通報有人感染急性A肝，目前還在做疫調，以了解是否與好市多莓果有關。

北市聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰昨（7日）在臉書表示，已有新北市網友告知他，早前吃過好市多莓果後，5月初確認感染A肝。新北市衛生局昨晚間也坦言，5日接到醫療院所通報，確實有患者疑似因食用好市多莓果而染A肝。

新北市衛生局今上午表示，個案為B肝患者、定期追蹤肝指數，因3月中自費體檢A肝檢驗陽性，曾食用好市多莓果，故醫療院所通報。該局進一步說明，因A肝為法定傳染病，相關檢驗需由疾管署認可實驗室執行，因此該局將檢體送認可實驗室檢驗，後續將由疾管署判定是否為確定病例。

北市衛生局今上午也表示，5日晚間接獲一起醫療院所通報急性Ａ型肝炎案例，目前還在疫調與確認相關檢驗結果，中央疾管署尚未研判確診。北市衛生局表示，疫調有助了解該個案是否與好市多莓果有關，結果預計今下班前可出爐。