台灣光罩2023年首季合併營收15.63億元，雖季減20.67％、年減8.43％，降至近7季低點、仍創同期次高。毛利率「雙升」至27.31％、創同期次高，營業利益1.91億元，雖季減36.57％、年減8.84％，為近5季低點，仍創同期次高，營益率12.23％亦為同期次高。

在營收規模有撐、本業獲利持穩，配合業外維持收益挹注下，台灣光罩首季歸屬母公司稅後淨利2.08億元，雖因基期較高而季減達69.48％、但較去年同期虧損2.44億元大幅轉盈，改寫同期次高，每股盈餘1.01元。

台灣光罩同時公布2023年4月自結合併營收5.68億元，較3月5.49億元成長3.52％、但較去年同期6.98億元減少18.55％，回升至今年高點、仍創同期次高。累計前4月合併營收21.32億元，較去年同期24.05億元減少11.37％，仍創同期次高。

台灣光罩表示，目前半導體產業仍處於庫存調整期，使旗下晶圓代工子公司美祿科技、封測子公司群豐科技的營收表現不如預期。不過，公司本業的光罩產能仍處於滿載狀態，因此今年資本支出仍依原定計畫持續進行。

展望後市，台灣光罩指出，隨著製程90奈米以下的光罩新產能逐漸投入生產，高階光罩產品占比將顯著提升，預期可望帶動營收與獲利表現逐季成長，目標全年合併營收突破百億大關、再創新高。